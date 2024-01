‘Godmother’ van Amsterdam opgepakt in internationaal onderzoek

In een groot internationaal onderzoek heeft de politie in Nederland vijf verdachten aangehouden. Ook is in Colombia een vrouw aangehouden, die de ‘godmother’ van Amsterdam zou worden genoemd. Verder heeft de politie maandagochtend in Rotterdam-Zuid een grote hoeveelheid zware vuurwapens en een raketwerper gevonden.

De aanhoudingen volgen na een langdurig onderzoek van de landelijke politie in samenwerking met Colombia en Spanje. Via ontsleutelde informatie uit de berichtendienst Sky ECC kwam de politie een 47-jarige vrouw met de Nederlandse en Colombiaanse nationaliteit op het spoor, die zich bezighield met drugshandel vanuit Zuid-Amerika.

Deze zogenoemde ‘godmother’ van Amsterdam is vermoedelijk direct betrokken geweest bij de invoer van 230 kilo coke die onderschept werd in Spanje. “In het criminele milieu wordt zij omschreven als een grote speler in de cocaïnehandel, die daarmee veel geld verdient”, meldt de politie dinsdag. “In 2017 is zij al eens veroordeeld voor de voorbereiding van drugssmokkel.” Aan Colombia is uitlevering gevraagd.

Naast de 47-jarige vrouw zijn in Amsterdam, Zoetermeer, Schiedam en Ridderkerk vijf verdachten aangehouden. Het gaat om één vrouw en vier mannen tussen de 29 en 62 jaar met de Nederlandse en Nigeriaanse nationaliteit. Ook werden er 29 panden doorzocht in Amsterdam, Diemen, Aalsmeer, Purmerend, Rotterdam, Spijkenisse, Schiedam, Ridderkerk en Zoetermeer.

Bij één van de doorzoekingen in Rotterdam-Zuid is een lading aan automatische vuurwapens en een raketwerper gevonden, die klaar was voor gebruik. In totaal nam de politie meer dan 25 vuurwapens in, net als kilo’s cocaïne, auto’s, sieraden en meer dan 400.000 euro aan cash.

De in Nederland opgepakte verdachten horen donderdag van de rechter-commissaris of ze langer moeten vastblijven.