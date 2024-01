Hoger beroep publicatieverbod AD op 13 februari

Het hoger beroep over een verboden publicatie van het AD over geluidsopnames die zijn gemaakt door wijlen Peter R. de Vries, dient op 13 februari. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam laten weten. Het is nog niet duidelijk of de zitting openbaar is.

De rechtbank verbood vorige week de publicatie in een kort geding dat was aangespannen door Royce de Vries en de Orde van Advocaten. Het is zeer uitzonderlijk dat de rechter een publicatieverbod oplegt. De rechtbank sprak van een “uitzonderlijk geval”.

De zitting over de kwestie was achter gesloten deuren. De rechtbank mocht die beslissing niet toelichten, omdat er een “mededelingsverbod” gold. Dat betekent dat er niets gezegd kan worden over de reden waarom de zaak buiten de openbaarheid wordt behandeld. Ook na afloop moesten beide partijen zwijgen.

Het AD publiceerde eerder deze maand een artikel naar aanleiding van opnames die het via bronnen zou hebben gekregen. Op die opnames zou te horen zijn dat de toenmalige collega, oud-advocaat en BNNVARA-presentator Khalid Kasem, erkent een ambtenaar te hebben omgekocht. Vader en zoon De Vries hadden op dat moment samen met Kasem een kantoor voor advocatuur en juridisch advies.