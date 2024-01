Kamer bezorgd over hulp aan Gaza door dreigend wegvallen UNRWA

De Kamer is bezorgd over de hulpverlening aan de Gazastrook nu de geldstroom naar de UNRWA opdroogt. Ook Nederland geeft voorlopig geen nieuw geld meer aan de VN-organisatie. Dat besluit van demissionair minister Geoffrey van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) kan wel op steun van de Kamer rekenen.

“Wat zijn de alternatieven voor UNRWA”, wilde Roelien Kamminga (VVD) weten tijdens het debat over de begroting van Van Leeuwen. Ze noemt het opschorten van de hulp verstandig. “UNRWA had al veel eerder schoon schip moeten maken.” Ook Derk Boswijk (CDA) wilde weten hoe de hulp in stand wordt gehouden.

De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen ligt onder vuur omdat twaalf medewerkers worden beschuldigd betrokken te zijn bij terreurdaden. Er loopt inmiddels een onafhankelijk onderzoek, maar veel landen hebben de financiële steun opgeschort. De UNRWA is de grootste hulporganisatie in de Gazastrook.

Een aantal partijen in de Kamer wil helemaal niks meer aan UNRWA geven. Volgens Dennis Ram (PVV) moet de UNRWA worden “ontmanteld”. Ook de BBB vindt dat de organisatie is uitgespeeld. “De UNRWA is af”, zei Gijs Tuinman. Er moet volgens hem een nieuwe weg worden gevonden om de Palestijnen in Gaza te helpen.

Een aantal partijen vindt dat de minister het besluit moet terugdraaien zoals GroenLinks-PvdA bij monde van Daniëlle Hirsch. Mpanzu Bamenga van D66 vroeg welke bewijzen de minister heeft gezien die zijn besluit legitimeert om geen nieuw geld meer te geven aan UNRWA. De 19 miljoen euro die Nederland dit jaar aan UNRWA geeft, is al overgemaakt.

VN-coördinator voor hulp aan Gaza, Sigrid Kaag, zei dinsdag in de VN-Veiligheidsraad dat geen enkele organisatie UNRWA op dit moment kan vervangen. Het grootste deel van de bevolking in Gaza is op de vlucht geslagen voor Israëlische bombardementen. Die begonnen na de aanval van Hamas op Israël. In Gaza is aan alles een tekort en dreigt een hongersnood.