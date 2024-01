Miljoenenboete voor Sabic Limburg om nalatigheid

De rechtbank in Den Bosch heeft petrochemiebedrijf Sabic Limburg in Geleen dinsdag een boete van tien miljoen euro opgelegd. Volgens de rechtbank is bewezen dat Sabic onvoldoende maatregelen heeft genomen om zware ongevallen te voorkomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder 25 miljoen euro geëist. Het OM wilde via hoge straffen een voorbeeld stellen voor andere bedrijven.

Bij Sabic ging het om een ernstig ongeval in december 2016 waarbij een werknemer om het leven kwam en een andere ernstige brandwonden opliep. Bij een ander incident in mei 2019 kwam bij het openen van een afsluiter hete olie naar buiten waardoor een medewerker brandwonden opliep. En bij het zinken van een tankdak kwamen naftadampen vrij. Ook werd een lekkage niet tijdig gemeld. De rechtbank noemt de houding van Sabic bij het voorkomen van ongevallen “niet proactief”.

Bij het bepalen van de hoogte van de boete keek de rechtbank overigens niet naar de jaaromzet van Sabic Limburg, maar naar de miljardenomzet van het Saudische moederbedrijf Sabic wereldwijd. Het lange tijdsverloop van de procedure tegen Sabic noemde de rechtbank een matigende factor bij het opleggen van een boete.