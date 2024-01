Ook Nederland in gesprek met VN-chef over UNRWA

Ook Nederland is uitgenodigd door VN-chef António Guterres om in gesprek te gaan over de steun aan UNRWA. De VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen (UNRWA) ligt onder vuur door het bericht dat medewerkers mogelijk betrokken waren bij de Hamas-aanval op Israël op 7 oktober. Nederland heeft daarop besloten de bijdragen aan de organisatie te bevriezen.

Nederland is uitgenodigd voor het gesprek met Guterres en zal aan dat overleg deelnemen, laat een woordvoerder van demissionair minister Geoffrey van Leeuwen (Ontwikkelingssamenwerking) weten. Guterres heeft aangekondigd met donorlanden in gesprek te willen over de situatie rond UNRWA. Hij hoopt dat landen hun financiering weer zullen hervatten. Anders zou noodhulp aan de Palestijnen in de Gazastrook in gevaar komen.

De UNRWA heeft dit jaar 19 miljoen euro steun van Nederland toegezegd gekregen.