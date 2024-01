Politieonderzoek naar oorzaak explosie Rotterdam is ‘ingewikkeld’

De Rotterdamse politie kan nog geen verwachting uitspreken over wanneer er duidelijkheid komt over de oorzaak van de explosie in het gebouw aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Daar was maandagavond een zware explosie en brak een verwoestende brand uit.

Zodra duidelijk is dat het gebouw veilig kan worden betreden, gaan forensisch onderzoekers van de politie aan de slag. Ze doen onderzoek naar de oorzaak en kijken of de drie vermisten zich onder het puin bevinden.

“Volgens onze mensen ter plaatse is er nog een hoop onduidelijk en is de situatie ingewikkeld”, zegt een politiewoordvoerder. “Ik verwacht dan ook niet dat we binnen een paar uur met het antwoord komen op de vraag wat de oorzaak is van de ontploffing. Normaal gesproken kunnen we vaak al snel met honden naar binnen, maar dat is op dit moment nog niet mogelijk.”

De woordvoerder kan om privacyredenen niets zeggen over de identiteit van de drie vermisten.