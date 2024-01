Raad vindt keuring voor rijbewijs bij hemofilie niet meer nodig

De Gezondheidsraad vindt de medische keuring voor een rijbewijs voor mensen met hemofilie en andere stollingsstoornissen niet langer nodig. De behandelingen zijn zodanig verbeterd, dat de rijgeschiktheid niet langer lijdt onder gevolgen van deze kwalen. Problemen komen amper nog voor.

Ernstige vormen kunnen leiden tot gewrichtsbeperkingen die de rijgeschiktheid beïnvloeden. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad in 1994 om mensen met een stollingsstoornis een medische keuring te laten ondergaan voor een rijbewijs. Ze moesten zich ook met een zekere regelmaat laten herkeuren.

De raad concludeert inmiddels echter “dat door de verbeterde preventieve behandelmogelijkheden de kans op het ontwikkelen van gewrichtsbeperkingen bij hemofilie en andere stollingsstoornissen sterk is afgenomen. Hierdoor is het medisch keuren voor een rijbewijs alleen op basis van hemofilie of andere stollingsstoornissen niet langer nodig”.