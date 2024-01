Rechtbank noemt uitspraak petrochemisch bedrijf Sabic

De rechtbank in Den Bosch noemt de uitspraak over petrochemisch bedrijf Sabic dinsdag “bijzonder”. Volgens persrechter Cristiaan Mandemakers heeft een Nederlandse rechter nooit eerder een strafmaat afgeleid van de jaaromzet van een wereldwijd opererend bedrijf. In dit geval werd gekeken naar de jaaromzet van zo’n 30 miljard dollar van petrochemiereus Sabic wereldwijd. En niet naar de veel lagere omzet van Sabic Limburg.

In veel andere gevallen houden rechters zich aan de Europese regels waarin vaste boetes worden bepaald voor bedrijven die over de schreef gaan. De rechtbank Oost-Brabant wijkt hiervan bewust af, omdat de boete volgens de rechtbank anders te laag zou zijn en geen doeltreffend en afschrikwekkend effect zou hebben voor een speler op het wereldtoneel als Sabic.

Bij het bepalen van de boete werd een percentage van de omzet van Sabic als uitgangspunt gehanteerd, aldus de persrechter. De Nederlandse wetgever staat een dergelijke beslissing toe, zei hij. “De rechter heeft nu de deur geopend naar de mogelijkheid die de wetgever biedt.”

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 25 miljoen euro, maar de rechtbank verminderde dat bedrag naar 10 miljoen vanwege het lange tijdsverloop van het proces. “De zaak duurde al erg lang”, vatte de persrechter samen. Bovendien heeft de rechtbank een streep gehaald door de overtredingen, die inmiddels verjaard zijn. De grotere zaken die niet onder een simpele overtreding vallen, werden wel beoordeeld door de rechtbank.