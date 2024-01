Sabic in beroep tegen miljoenenboete om nalatigheid

Petrochemisch bedrijf Sabic gaat in beroep tegen een boete van 10 miljoen euro om vermeende nalatigheid op het Limburgse industrieterrein Chemelot. Volgens de rechtbank in Den Bosch is bewezen dat Sabic onvoldoende maatregelen heeft genomen om zware ongevallen te voorkomen.

“De uitspraak van de rechtbank is teleurstellend en Sabic is het in vele opzichten niet eens met deze uitspraak. Sabic blijft oprecht van mening dat er nooit sprake is geweest van ernstig verwijtbaar handelen en opzettelijk nalaten en verder lenen zaken als deze zich ook helemaal niet voor een omzetgerelateerde boete. Sabic zal daarom hoger beroep instellen”, aldus een verklaring.

“De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, contractors en omwonenden, evenals de bescherming van het milieu is en blijft de hoogste prioriteit van Sabic”, stelt het bedrijf verder.