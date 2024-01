Schoolzwemmen herinvoeren kost maximaal 212 miljoen euro per jaar

Schoolzwemmen herintroduceren als verplicht vak op de basisschool zou maximaal 212 miljoen euro per jaar kosten. Dat meldt SEO Economisch Onderzoek in een nog niet gepubliceerd rapport dat RTL Nieuws in handen heeft gekregen en heeft gedeeld met ANP. De SP bepleit al langer om alle kinderen onder schooltijd zwemles te geven. Voorstellen om schoolzwemmen opnieuw in te voeren na de afschaffing in 1985 haalden het tot dusver niet.

Eén op de vier basisscholen biedt schoolzwemmen aan, becijferde het Mulier Instituut in 2021. Politici zijn bezorgd omdat de zwemvaardigheid aan het afnemen is. Het percentage kinderen (6-16 jaar) zonder zwemdiploma is ruim verdubbeld van 6 naar 13 tussen 2018 en 2022. Vooral kinderen van ouders met een migratieachtergrond en een laag inkomen kunnen lang niet altijd zwemmen.

Afgelopen zomer steunde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer een motie die opriep om uit te zoeken waar scholen en gemeenten tegenaan lopen als ze schoolzwemmen proberen te organiseren en om hier iets aan te doen.

Verplicht schoolzwemmen kost tussen de 129 en 212 miljoen euro. Den Haag moet het laatstgenoemde bedrag betalen om kinderen te leren zwemmen tot ze de diploma’s A, B en C hebben gehaald.

Tegenover de kosten staan volgens de onderzoekers financiële voordelen. Ouders kunnen in totaal maximaal 177 miljoen euro besparen, omdat ze hun kinderen niet zelf op zwemles hoeven te sturen. De tijd die ze besparen is volgens de onderzoekers ten hoogste 513 miljoen euro waard.