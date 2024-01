Sittard-Geleen ‘blijft zich inzetten’ voor veiligheid Chemelot

De gemeente Sittard-Geleen, een van de gemeenten rond Chemelot, “blijft zich continu inzetten voor de verbetering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van mensen” op en rond het industrieterrein. De gemeente benadrukt in een eerste reactie op de gerechtelijke uitspraken naar aanleiding van ongelukken bij Chemelot dat samen met de provincie en andere gemeenten al afspraken zijn gemaakt over betere veiligheid.

De gemeente verwijst naar het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2018, waarin de raad concludeerde dat de veiligheid op Chemelot niet in orde was. De aanbevelingen uit dat rapport zijn volgens Sittard-Geleen allemaal overgenomen. Samen met de provincie, de gemeenten Stein en Beek en Chemelot zelf zijn afspraken gemaakt over het “versterken van de veiligheid” op en rond het terrein. “Partijen hebben vastgelegd dat de afspraken verder gaan dan wat qua wet- en regelgeving nodig is.”

Op de website van de provincie valt te lezen dat in deze zogenoemde ‘veiligheidsvisie’ afspraken staan over bijvoorbeeld een Technische Veiligheidscommissie met experts, die zich onder meer buigen over een ‘planologisch kader’. Doel daarvan is om duidelijker voorschriften op te stellen voor risico’s als brand of explosies. De provincie is overigens verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving rond veiligheid op het Chemelot-terrein. De gemeente heeft naar eigen zeggen alleen “een ondersteunende en kritische” rol. De provincie zelf heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van de rechter.

Op het industrieterrein liepen in 2016 medewerkers ernstige verwondingen op, een van hen overleed korte tijd later. Het bedrijf Sabic kreeg naar aanleiding hiervan dinsdag een boete van 10 miljoen euro opgelegd. Het bedrijf gaat hiertegen in beroep. Ook andere bedrijven op het terrein kregen boetes omdat ze niet genoeg deden voor de veiligheid. Exploitant Chemelot Site Permit (CSP) werd vrijgesproken.