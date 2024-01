Taakstraf voor protestactie op A28 met dodelijke afloop

Een 57-jarige trucker uit het Brabantse Mill is veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval tijdens een boerenprotestactie op 15 juli 2022. Hij zette zijn voertuig stil op de A28 bij Beilen. Daarvoor krijgt hij een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van twaalf maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Een motorrijder uit Amersfoort kwam bij de actie om het leven.

De Brabander toonde zijn solidariteit aan de boeren in Nederland. Hij deed mee aan een protestactie van Agractie om die dag het werk een kwartier stil te leggen. De trucker liet zijn tankwagen uitrollen en stond midden op beide rijbanen stil. Het verkeer achter hem werd verrast door de onverwachte file. De trucker maakte nog een filmpje van zijn actie en verstuurde dat naar collega’s en bekenden. Hij dacht dat hij door het aanzetten van alarm- en knipperlichten goed zichtbaar was voor de medeweggebruikers.

Een 56-jarige man uit Eindhoven zag de file te laat en botste met zijn bestelbus op een 56-jarige motorrijder uit Amersfoort. De motorrijder overleefde de klap niet. De Eindhovenaar krijgt zes maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk en een rijontzegging van twee jaar.

De rechter vindt dat zowel de chauffeur van de bestelbus als de trucker zich schuldig hebben gemaakt aan zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. De rechter noemde de actie van de trucker “onnodig en gevaarlijk”. Hij heeft hiermee zijn demonstratierecht misbruikt en dit is laakbaar, vindt de rechter. “Met dit gedrag heeft hij onherstelbaar leed berokkend aan de nabestaanden.”

De man uit Eindhoven had volgens de rechter een langere tijd zijn aandacht niet bij de weg. Hij was vijftien uur aan het werk en kort daarvoor nog door zijn werkgever gebeld en gemaand rust te nemen. Medeweggebruikers belden kort voor het ongeval de politie, omdat de bestelbus slingerend over de weg reed. De bestuurder zat volgens hen onderuitgezakt achter het stuur, met het hoofd naar beneden.

Door onvoldoende rust te nemen heeft de Eindhovenaar eveneens schuld aan dit ongeval. De rechter hield in de bestraffing rekening met het blanco strafblad van beide verdachten. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden drie maanden cel en een rijontzegging van een jaar tegen de trucker. Tegen de chauffeur van de bestelbus werd zes maanden cel en twee jaar rijontzegging geëist.