Taakstraffen voor geweld tegen demonstranten KOZP in Staphorst

De rechtbank in Zwolle heeft dinsdag drie mannen uit Staphorst veroordeeld tot 180 uur taakstraf voor het belagen van demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). In november 2022 werden auto’s met demonstranten op de afrit van de A28 bij Staphorst tegengehouden, bekogeld en vernield.

De drie maakten onderdeel uit van een groep van circa 150 tot 200 relschoppers die de betoging van KOZP tegen het gebruik van zwarte pieten bij de intocht van Sinterklaas in Staphorst wilden tegenhouden. De auto’s met daarin demonstranten van KOZP werden tegengehouden en bekogeld met onder meer eieren. In een van de wagens werd gepoogd een brandende fakkel naar binnen te duwen. In een andere auto zaten waarnemers van Amnesty International die ook belaagd werden.

De rechtbank ging niet mee in het verweer dat er sprake zou zijn van willekeur door slechts drie van de tussen de 150 en 200 relschoppers op te pakken. De officier van justitie gaf op de zitting al aan dat het de politie niet was gelukt om van andere relschoppers de identiteit vast te stellen.

De rechtbank achtte bewezen dat de 27-jarige Johan B., de 21-jarige Klaas H. en de 22-jarige Jaron S. uit Staphorst geweld uitoefenden tegen twee auto’s en hun inzittenden. Twee van hen gooiden eieren en de derde hield een brandende fakkel vast. “Hier was sprake van een collectieve actie waarbij alle deelnemers hetzelfde doel en min of meer hetzelfde aandeel in hadden”, zei de rechter dinsdag. Tot een demonstratie van KOZP bij de intocht van Sinterklaas kwam het in Staphorst die dag niet meer.

Tegen het drietal was een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken geëist. Jerry Afriyie, voorman van KOZP, gaf eerder aan dat hij de taakstraffen passend vond voor wat de demonstranten is overkomen.