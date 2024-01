Vakbonden noemen vonnis over incidenten Chemelot ‘goede zaak’

De vakbonden noemen de uitspraak van de rechtbank over meerdere incidenten op het industrieterrein van Chemelot in het Limburgse Geleen “een goede zaak”. De CNV spreekt van een “wake-upcall”. Ook al is er al veel geleerd van de gebeurtenissen, het kan altijd beter, zegt CNV-bestuurder Ed Leunissen. Ook FNV is “blij” dat de betrokkenen door het vonnis ter verantwoording zijn geroepen.

De rechtbank in Den Bosch legde dinsdag petrochemiebedrijf Sabic Limburg in Geleen een boete op van 10 miljoen euro. Sabic heeft volgens de rechtbank onvoldoende maatregelen genomen om zware ongevallen te voorkomen. Zo kwam in 2016 een werknemer om het leven door een ernstig ongeval en liep een andere ernstige brandwonden op. Bij een incident in mei 2019 raakte ook een medewerker gewond toen bij het openen van een afsluiter hete olie naar buiten kwam. Ook de bedrijven AnQore en OCI Nitrogen hebben boetes opgelegd gekregen van elk 360.000 euro als gevolg van veiligheidsincidenten.

Hoewel de incidenten geen direct verband houden met elkaar, is er wel een rode draad, zegt CNV’er Leunissen. “Namelijk dat de veiligheid van werknemers op Chemelot niet altijd gewaarborgd is.” De vakbondsbestuurder verwacht dat alle chemiebedrijven op Chemelot, zo’n zestig in totaal, extra stappen zetten “om alle onnodige risico’s uit te sluiten”. “Iedereen heeft recht op een veilige werkplek en daar zijn werkgevers te allen tijde verantwoordelijk voor.”

Overigens kan het vonnis er ook toe leiden dat bedrijven zich gaan herbezinnen op hun vestiging hier nu de rechter hoge boetes heeft opgelegd, waarschuwt Leunissen. “Hoe onterecht ook, maar als in andere landen de veiligheidsregels minder streng zijn en dus minder duur zijn, heb je kans dat ze gaan verhuizen. Dat zou een klap zijn voor de werkgelegenheid.”

Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV, vindt het “schokkend dat de rechter bij meerdere bedrijven op het complex heeft geconstateerd dat er verwijtbaar en niet preventief gehandeld is”. “Veiligheid begint met voorzorg en de vraag ‘Hoe voorkom ik mogelijke gevaren?’ Essentiële risicoanalyses zijn niet uitgevoerd, veiligheidsvoorschriften werden in de praktijk niet nageleefd en van eerdere ongevallen werd onvoldoende geleerd. Deze slordige omgang met het leven van werknemers is onaanvaardbaar.” Ze noemt het dan ook “meer dan terecht dat het OM overgegaan is tot strafrechtelijke vervolging”.