Vermoede moordmakelaar Peter R. de Vries: ik ben onder druk gezet

De man die ervan verdacht wordt als tussenpersoon te hebben opgetreden bij de moord op Peter R. de Vries, heeft dinsdag gezegd dat hij onder druk is gezet. “Ik heb dit niet gewild, maar heb onder druk berichten verstuurd”, zei Krystian M. in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Waar die druk uit bestond en wat voor berichten hij zou hebben doorgestuurd, wilde hij niet toelichten. “Dat heeft te maken met mijn veiligheid.” Het gaat om “heftige dingen” die tegen hem gezegd zouden zijn. “Ik had voor mijn gevoel geen keus. Als ik het over kon doen, had ik het anders gedaan.”

M. zei tegen de nabestaanden van De Vries dat het hem speet en hij bood zijn excuses aan. De slachtofferverklaring die dochter Kelly en zoon Royce vorige week hadden afgelegd, had hem ontroerd zei hij. Daarom besloot hij toch iets over zijn rol te willen toelichten. Echter, op nadere vragen van de rechtbank wilde M. niet ingaan.

De 28-jarige M. heeft al eerder laten doorschemeren dat hij onder zware druk is gezet. Ook toen wilde hij niet vertellen uit welke hoek die dreigementen kwamen.

Justitie vermoedt dat de opdracht voor de moord op de misdaadverslaggever van Ridouan Taghi komt. Hij is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuige in die zaak.

De Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.