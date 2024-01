Vrijspraak exploitant Chemelot voor ongevallen industrieterrein

De rechtbank in Den Bosch heeft exploitant Chemelot Site Permit (CSP) van industrieterrein Chemelot in Geleen dinsdag volledig vrijgesproken van alle ten laste gelegde verwijten door het Openbaar Ministerie (OM). Het OM verweet CSP in zes gevallen dat het zijn taak als toezichthouder niet goed heeft uitgevoerd, variërend van het ontsnappen van een grote hoeveelheid blauwzuurgas tot brand bij enkele bedrijven op Chemelot, waarbij een werknemer om het leven kwam.

Het Openbaar Ministerie (OM) had 7,5 miljoen euro boete geëist, waarvan 5 voorwaardelijk. Maar volgens de rechtbank heeft CSP zich aan de vergunningvoorschriften gehouden.

CSP zei op de zitting slechts een zeer beperkte rol te hebben van administratieve en controlerende aard. Incidenten bij bedrijven kunnen CSP niet worden toegerekend, aldus de advocaat. De rechtbank ging daarin dinsdag mee.