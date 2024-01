Circa 180 boze boeren protesteren voor provinciehuis Zwolle

In Zwolle hebben woensdagavond zo’n 180 boeren een protestactie gehouden voor het provinciehuis in Zwolle. Zorgen die ze hebben over de omstandigheden in hun branche overhandigden ze aan gedeputeerde Maurits von Martels van BBB. Iets na 21.00 uur was de actie voorbij en verlieten de boeren de locatie.

De boeren spraken de hoop uit dat Von Martels hun signalen wil doorgeven aan de landelijke of Europese politiek. Ook in andere delen van Europa zijn momenteel veel boerenprotesten om zorgen over het landbouwbeleid. Zo zouden goedkope landbouwproducten van buiten de Europese Unie worden ingevoerd maar oneerlijke concurrentie vormen omdat ze niet aan bepaalde eisen voldoen.

Von Martels nam een brief met de actiepunten in ontvangst. Hij zei na afloop dat hij begrip heeft voor de standpunten van de boeren en hun boodschap gaat overbrengen. “Ik zie dat de regelgeving in Nederland en Europa te ver is doorgevoerd. Ze voelen zich geen ondernemer meer maar een parkbeheerder van de overheid. Dan krijg je het gevoel dat je niet meer boer kunt blijven. Een uitrookbeleid”, aldus de BBB-politicus.

Tijdens het protest van de Overijsselse boeren lieten de aanwezigen een luide sirene loeien en hadden veel van de aanwezige tractoren zwaailampen aan.