Circa 180 boze boeren verzamelen zich voor provinciehuis Zwolle

Zo’n 180 boeren hebben zich woensdagavond voor een protestactie verzameld voor het provinciehuis in Zwolle. Zorgen die ze hebben over de omstandigheden in hun branche overhandigen ze woensdag aan gedeputeerde Maurits von Martels van BBB, laat zijn woordvoerder weten.

De boeren hopen dat Von Martels hun signalen wil doorgeven aan de landelijke of Europese politiek. Ook in andere delen van Europa zijn momenteel veel boerenprotesten om zorgen over het landbouwbeleid. Zo zouden goedkope landbouwproducten van buiten de Europese Unie worden ingevoerd maar oneerlijke concurrentie vormen omdat ze niet aan bepaalde eisen voldoen.

Tijdens het protest van de Overijsselse boeren lieten de aanwezigen een luide sirene loeien en hadden veel van de aanwezige tractoren zwaailampen aan.