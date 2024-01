Deskundigen zien ruimte voor verbetering aanpak voetbalgeweld

De aanpak van voetbalgeweld in Nederland lijkt beter te gaan, maar tegelijkertijd is er nog veel ruimte voor verbetering. Dat hebben verschillende deskundigen woensdag aangegeven tijdens een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden.

Volgens landelijk portefeuillehouder voetbal van het Openbaar Ministerie René de Beukelaer gaat het “best goed” met de beteugeling van stadiongeweld in Nederland. “Het is vooral zaak koers te houden met wat we doen, we zien het effect, we zien goedwillende supporters meer opstaan, en we halen er best flink wat kwaadwillenden tussenuit.” Wel zijn er wat hem betreft belangrijke discussies die gevoerd moeten worden over onder meer de strafbaarstelling van spreekkoren, de digitale meldplicht en het uitsluiten van uitsupporters.

Ook directeur betaald voetbal KNVB Marianne van Leeuwen ziet een afname in het aantal incidenten, “maar we zijn er nog niet, en hebben de politiek nodig”. Zij doet daarom een “dringend beroep op de Tweede Kamer om samen te werken aan verdere maatregelen”. Hierbij oppert Van Leeuwen maatregelen als speciale voetbalrechercheteams bij de politie, strafrechtelijke stadionverboden en de wettelijke mogelijkheid om stewards in meerdere stadions in te zetten.

Als het aan sprekers als hoogleraar Sociologie Ramón Spaaij, burgemeester van Breda Paul Depla en voorzitter Supporterscollectief Matthijs Keuning ligt, wordt meer ingezet op preventie en niet alleen op repressie. Het uitgangspunt moet volgens hen zijn dat niet de hele groep opdraait voor het wangedrag van een kleine groep. “0,02 procent van de supporters kreeg afgelopen seizoen een stadionverbod”, en dat moeten we ons volgens Keuning beseffen. Hij roept de Kamer daarom op om “supporters als bondgenoot te zien en niet als vijand”. Iets wat volgens Keuning in het huidige beleid wel gebeurt.

Voorzitter van de Nederlandse Sportraad, Michael van Praag, zweert als voormalig voorzitter van Ajax bij het regelmatig contact onderhouden met de harde kernen door directeuren en voorzitters van voetbalclubs zelf. Hij deed dit zelf naar eigen zeggen dertien jaar lang met succes, “er was meer gebeurd als ik het contact niet had onderhouden”. Volgens Van Praag verkrijg je hiermee als voorzitter of directeur de gunfactor waardoor de aanhangers van de harde kern gewelddadig gedrag nalaten.