Familie vermiste vindt lichaamsdeel onder puin explosie Rotterdam

Familieleden van een van de vermisten na de explosie van maandagavond in Rotterdam-Zuid hebben woensdagmiddag een lichaamsdeel gevonden onder het puin. Dat vertelden ze aan de daar aanwezige fotograaf van het ANP.

Volgens de fotograaf zijn ongeveer twintig mensen op eigen initiatief gaan zoeken op de plek waar ze vermoedden dat de vermiste zou liggen. De familieleden reageerden zeer emotioneel op de vondst, zegt de fotograaf.

Volgens de fotograaf hebben de mensen gezocht op de plek van een kantoor waar de vermiste werkte. “Ze zochten heel gericht, en wisten precies waar ze moesten kijken”, aldus de fotograaf.

De mensen die zochten zijn door de politie gemaand zich te verwijderen. Volgens de politie is er instortingsgevaar. Dat bemoeilijkt het zoeken naar de vermisten en het vinden van de oorzaak van de explosie.

De Rotterdamse politie zwijgt over het tijdstip waarop het zoeken naar de drie vermisten op de plek van de explosie in Rotterdam-Zuid zal beginnen. “Een groot team van politiemensen is op dit moment hiermee bezig. Hopelijk kunnen we hier later woensdag meer over communiceren”, zegt een woordvoerder.