In Weiteveen gebruikte vuurwapens volgens OM illegaal verkregen

De vuurwapens die vermoedelijk zijn gebruikt bij de twee moorden in het Drentse Weiteveen zijn volgens het Openbaar Ministerie illegaal verkregen. De verdachte had er geen vergunning voor. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de wapens, meldt het OM.

Volgens justitie wijst alles erop dat de 50-jarige verdachte uit Klazienaveen meerdere vuurwapens heeft gebruikt. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt momenteel de vuurwapens die zijn gevonden op de plekken aan de Bargerweg in Weiteveen waar op dinsdag 16 januari werd geschoten. Daarbij kwamen een 38-jarige man en een 44-jarige vrouw om het leven. Volgens het OM heeft de verdachte de slachtoffers met voorbedachten rade gedood.

De raadkamer van de rechtbank in Groningen besloot woensdag dat de verdachte negentig dagen langer vast blijft zitten. De eerste openbare zitting in de zaak van de dubbele moord staat gepland op 17 april in de rechtbank in Assen.