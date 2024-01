KOZP: rechter laat slachtoffers in de kou staan in zaak Staphorst

De rechter laat de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die in november 2022 werden belaagd in Staphorst “in de kou staan”. Dat zegt de actiegroep in reactie op de veroordeling door de rechtbank in Zwolle van drie mannen uit het Overijsselse dorp. Ze kregen tot 180 uur taakstraf voor het geweld tegen de demonstranten.

Het Openbaar Ministerie (OM) had naast taakstraffen ook voorwaardelijke gevangenisstraffen geëist, “maar die heeft de rechter naast zich neergelegd”, aldus KOZP. Ook is de actiegroep teleurgesteld dat de slachtoffers geen schadevergoeding krijgen. “Door tijdens de zitting de ernst en het trauma van de slachtoffers te erkennen, maar toch geen immateriële schade voor het leed toe te kennen, laat de rechter de slachtoffers in de kou staan.”

KOZP hoopte dat de rechter meeging in de eisen van het OM, om zo naast het straffen van de verdachten ook toekomstige daders af te schrikken om de fout in te gaan. Volgens de actiegroep stopt het geweld pas als “daders niet langer denken dat ze ermee weg kunnen komen”.

Bovendien lopen er volgens KOZP nog veel meer verdachten van het geweldsincident in Staphorst rond, maar blijven zij buiten schot. “Als honderden mensen een misdaad begaan en slechts een paar worden vervolgd, zullen toekomstige daders dit voor lief nemen en hopen ermee weg te komen”, zegt de actiegroep daarover. Daarom doet KOZP “een dringend beroep op het OM om de zaak niet af te sluiten, maar door te pakken zodat geen enkele verdachte aan vervolging ontkomt”.

Auto’s met daarin demonstranten van KOZP werden in november 2022 tegengehouden, bekogeld en vernield op de afrit van de A28 bij Staphorst.