Meer treinstoringen in januari 2024, duren wel minder lang

Treinreizigers hebben afgelopen maand met meer treinstoringen te maken gehad dan in dezelfde periode een jaar geleden. In januari 2024 waren er tot nu toe 515 vertragingen en storingen op het spoor, in januari 2023 waren dat er nog 402. Dit blijkt uit data van de site Rijdendetreinen.nl.

Storingen waren wel eerder verholpen: ze duurden afgelopen maand gemiddeld 2 uur en 39 minuten, terwijl een spoorprobleem in januari 2023 nog 4 uur en 38 minuten duurde. In vergelijking met januari 2020 – de laatste maand voor corona – is het aantal treinstoringen ongeveer gelijk, toen waren het er 501. De verstoringen duurden toen ook lang: gemiddeld 3 uur en 26 minuten.

De grootste probleemdag afgelopen maand was 11 januari. Toen waren er toen 35 storingen die 98 uur duurden. Op die dag vielen er onder meer 13 ritten uit door defecte treinen, waren er drie seinstoringen en zorgde een defect spoor tussen Utrecht en Eindhoven voor een storing die pas na 13 uur was verholpen.

Op 24 januari was de totale duur van storingen het langst, 28 storingen duurden toen bij elkaar 189 uur. Wisselstoringen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Utrecht en Den Bosch werden na bijna vijf uur opgelost, en een defecte bovenleiding zorgde voor problemen rond Schiphol. Ook die problemen duurden bijna vijf uur.

Rijdendetreinen.nl houdt een database bij van alle treinritten en hun status. Een storing wordt geteld wanneer er een vertraging is, een rit wordt aangepast of helemaal uit de dienstregeling wordt gehaald. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege materieelproblemen, ongelukken, personeelsproblemen of problemen door het weer. In januari 2024 was de oorzaak van een storing in 170 van de 515 gevallen een defecte trein, waren er 56 wisselstoringen en 51 aanrijdingen.