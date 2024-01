Minder mensen met griepklachten naar huisarts, toch nog epidemie

De griepepidemie in Nederland lijkt een week nadat die werd afgekondigd alweer af te zwakken. Huisartsen hebben in de afgelopen week aanzienlijk minder patiënten met griepverschijnselen gezien dan een week eerder. In afgenomen monsters wordt echter wel relatief vaak een griepvirus gevonden. Daarom spreken experts van onder meer gezondheidsinstituut Nivel nog wel van een griepepidemie.

De griepgolf verloopt dit jaar tot nog toe mild. In de vierde week van het jaar, waar de nieuwe cijfers over gaan, gingen per 100.000 inwoners nog maar 51 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts. Een week eerder deden nog 70 op de 100.000 inwoners dat.

De vastgestelde ‘grenswaarde’ om het een griepepidemie te noemen, ligt op 56 huisartsbezoeken per 100.000 inwoners. Maar er zijn dus ook andere criteria, zoals het aantal monsters van patiënten waarin een griepvirus wordt aangetoond in het laboratorium.

Nederland heeft sinds 2018 geen zware griepepidemie meer over zich heen gekregen. Vorige winter was er een vrij gemiddelde griepepidemie, die veertien weken aanhield en een deel van die tijd het stempel ‘matig intens’ droeg. De twee winters daarvoor ging Nederland gebukt onder de coronapandemie, maar kregen griepvirussen weinig kans door alle voorzorgsmaatregelen.