Nederland betaalt 2,7 miljard euro meer aan EU dan het ontvangt

Nederland draagt 2,7 miljard euro meer af aan de Europese Unie dan het ontvangt, meldt de Algemene Rekenkamer op basis van cijfers van eind 2022. Daarmee staan we op de vierde plaats in de ranglijst van nettobetalers, terwijl Nederland in 2021 nog op de tweede plaats stond.

Duitsland blijft het land dat per saldo het meest afdraagt, gevolgd door Zweden en Frankrijk.

In totaal stuurden negen van de 27 EU-landen in 2022 meer geld naar Brussel dan er terugkwam. Dat is een lidstaat minder dan een jaar eerder. Buurland België ontving namelijk meer geld dan het aan de EU heeft afgedragen, terwijl in 2021 nog het omgekeerde het geval was.