NS wijt vertraging aan snelheidsbeperkingen en personeelstekort

Treinen lopen tegenwoordig vaker vertraging op of vallen uit door storingen op het spoor, zien ook NS en ProRail na een bericht hierover met data van de site Rijdendetreinen.nl. De problemen hebben volgens woordvoerders van NS en ProRail meerdere oorzaken, bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen op de hogesnelheidslijn. Ook verwijzen ze naar een tekort aan onderhoudsmonteurs bij NS.

Door dat personeelstekort duren reparaties en onderhoud van treinen langer. Treinen zijn om die reden soms korter en het duurt dan langer voordat iedereen is uit- en ingestapt.

In het najaar waren door werkzaamheden bij Schiphol en Rotterdam minder sporen beschikbaar en werd de dienstregeling aangepast. Deze maand zijn opnieuw werkzaamheden begonnen bij het station van Schiphol en rijden de treinen weer anders.

De achterliggende oorzaken voor de storingen en vertragingen speelden vorig jaar al en zorgen nog steeds voor problemen op het spoor, melden de woordvoerders. NS en ProRail zeiden toen dat treinen dit jaar stipter zullen rijden. “We werken hard om de zaak te verbeteren”, benadrukt de ProRail-zegsman nu.

Reizigersvereniging Rover merkt dat er sinds de zomer meer ICT-storingen op het spoor zijn, maar ook meer kapotte seinen, wissels en treinstellen. De organisatie heeft deze maand al meer dan achthonderd klachten ontvangen over kleine treinen die overvol zijn, al is dat vergelijkbaar met het aantal van januari vorig jaar. “De drukte hangt vaak samen met storingen. Het kan gebeuren dat dingen niet lekker lopen, maar probeer gevolgen te beperken met langere treinen”, luidt een oproep die een Rover-woordvoerster aan NS doet.

Uit de gegevens van Rijdendetreinen.nl komt naar voren dat er deze maand tot nu toe 515 vertragingen en storingen op het spoor waren. Dat zijn er meer dan de 402 storingen en vertragingen in januari vorig jaar. De gegevens komen van de reisplanner van NS en het dashboard van ProRail, melden de woordvoerders van die organisaties. Maar volgens de NS-zegsman staan verstoringen daar mogelijk op meerdere manieren in.

Het is volgens de woordvoerder van ProRail de bedoeling dat 91,5 procent van alle treinen volgens de dienstregeling rijdt. Maar het dashboard laat zien dat dit streefcijfer deze maand waarschijnlijk niet wordt gehaald. Tot afgelopen zondag reed slechts 82,6 procent van de passagierstreinen op het hoofdrailnet zonder of met minder dan vijf minuten vertraging. “Het zijn geen goede cijfers. Het is jaren geleden dat die zo slecht waren”, erkent hij.