OM: Bretly D. toonde voor moord vuurwapen aan voorbijganger

Bretly D., verdacht van onder meer de moord op de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven, heeft kort voor dat dodelijke geweld een vuurwapen getoond aan een voorbijganger op station Rotterdam-Zuid. Daarna ging hij “in één rechte lijn” naar de woning van het slachtoffer.

Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens een toelichting op de stand van het zaken in het onderzoek naar de vermoede misdrijven van de 24-jarige D. De rechtbank in Rotterdam hield in de extra beveiligde zaal een eerste openbare, inleidende zitting in de zaak tegen D. De verdachte bleef in zijn cel en was er niet bij.

Justitie verdenkt D. van de moord op de 60-jarige Van Griensven, gepleegd op 13 oktober. Hij zou het slachtoffer van korte afstand in het voorhoofd hebben geschoten. Daarna zou D. brand hebben gesticht in de woning van Van Griensven, gelegen aan het Handelsplein in Rotterdam. De brandweer trof de man na het blussen daarvan zwaargewond aan. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

In het daaropvolgende onderzoek kwam D. bij de recherche in beeld door onder meer camerabeelden en getuigenverklaringen. Op een sigarettenpeuk en een glas in de woning van Van Griensven is DNA gevonden van D., aldus het OM. Ook het tonen van het wapen op het treinstation is door camera’s geregistreerd. Het onderzoek zit volgens het OM in de afrondende fase. D. zal naar het Pieter Baan Centrum worden gestuurd voor een gedragskundige observatie.

D. wist geruime tijd uit handen van de politie te blijven. In de nacht van 20 op 21 oktober zou hij een 32-jarige man in een woning in Zutphen in diens been hebben gestoken. Ook zou D. meermalen hebben geprobeerd de man te wurgen. Hij zou daarnaast de inboedel van de woning van dit slachtoffer hebben vernield.

Na het incident in Zutphen publiceerde de politie nog dezelfde dag een foto en de volledige naam van D. Hij werd beschouwd als vuurwapengevaarlijk. Tijdens de intensieve zoektocht kreeg de politie honderden tips. De verdachte werd woensdagochtend 25 oktober gearresteerd bij een hotel aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam.