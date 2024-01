Ontmanteling in Rotterdam plek explosie stilgelegd om onrust

Ontmantelingswerkzaamheden op de plek waar maandag een explosie was in Rotterdam zijn woensdagavond stilgelegd. De aanleiding daarvoor was onrust onder mensen uit de buurt die emotioneel werden door die werkzaamheden. Een woordvoerder van de politie laat wel weten dat het de bedoeling is dat de werkzaamheden later op de avond weer worden hervat.

Het voornemen is dat de hele avond en nacht puin wordt geruimd en ingestorte woningen worden ontmanteld aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Het werd onrustig toen aanwezigen de vrees uitten dat de werkzaamheden ervoor zorgen dat er meer puin belandt op de mensen die nog vermist worden. Op enig moment begonnen omstanders te schreeuwen tegen de politie. Die riep de ME op om paraat te staan.

Het pand werd maandag getroffen door een explosie, gevolgd door een felle brand. Twee mensen worden nog vermist. Tientallen woningen raakten zwaar beschadigd.

Eerder op de dag werd een lichaam geborgen, nadat het door familieleden was ontdekt.