Politie gaat in avond en nacht pand explosie Rotterdam slopen

De politie gaat woensdagavond en in de nacht verder met de sloop van het door een explosie getroffen gebouw aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid, liet een politiewoordvoerder woensdag weten. Eerder op de dag werd het slopen onderbroken omdat een lichaam was gevonden dat geborgen moest worden. Dat lichaam werd gevonden door familieleden van het slachtoffer die op eigen initiatief waren gaan zoeken.

De bedoeling is dat de ingestorte constructie “stuk voor stuk” uit elkaar wordt gehaald, aldus de zegsvrouw. Hoelang dat gaat duren, is niet duidelijk.

De fundering in het midden van de rij woningen is grotendeels weg, pilaren staan krom en op instorten. Om zoeken naar de overige vermiste personen mogelijk te maken, wordt het gebouw vanaf de zijkanten afgebroken. Dat moet ook de druk op het midden van de constructie wegnemen.

De politie begrijpt de emotie en wanhoop van familieleden en betrokkenen en hun “noodgreep om dan maar zelf iets te gaan doen”, zegt de woordvoerster. Dat verandert de aanpak van de politie niet, aangezien de constructie “instabiel en levensgevaarlijk” blijft. Zelfs trillingen door het lopen zouden het pand kunnen doen instorten. De mensen die onder het puin liggen zijn “niet meer te redden, en we kunnen het ons niet permitteren dat er andere mensen slachtoffer worden door in een onveilig werkgebied te stappen”.

Het geborgen lichaam werd woensdagmiddag door zes familieleden vanonder het instabiele gebouw uit het puin gehaald. Dit gebeurde nadat twee mensen over de afzetting waren geklommen. In de ochtend had een groep ook al binnen de afzetting gezocht naar hun familielid.

De woordvoerster is blij dat er bij de individuele acties eerder op de dag geen verdere ongelukken zijn gebeurd. De politie blijft het getroffen gebied beveiligen om, “hoezeer we de emotie ook snappen”, te voorkomen dat mensen zelf op zoek gaan. “We zijn er ook voor de veiligheid van de omwonenden en de familieleden zelf.”

Het pand werd maandag getroffen door een zware explosie, gevolgd door een felle brand. Twee mensen worden nog vermist. Twee anderen raakten gewond. Tientallen woningen zijn zwaar beschadigd.