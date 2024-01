Politie Rotterdam begint met sloop door explosie getroffen pand

De politie start met het geleidelijk afbreken van het door explosie getroffen pand aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Dit doet de politie om de zoektocht naar de drie vermisten mogelijk te maken.

Eerder woensdag gingen familieleden van een van de drie vermisten eigenhandig op zoek in het puin en vonden daar een deel van een lichaam, zo vertelden ze aan de fotograaf van het ANP. Ze zijn door de politie weggestuurd en opgevangen, zegt een woordvoerder van de politie.

“We willen zo snel mogelijk bij de drie vermisten zijn”, zegt de woordvoerder. “Maar dat moet veilig. We willen niet dat er nog meer slachtoffers vallen, inclusief de eigen collega’s.”

De constructie van het pand met woningen is volgens de politie erg fragiel en staat door de explosie op instorten. “De pilaren in het midden van het pand zijn weg of staan krom en breken bijna door. Daardoor kan er niet veilig gezocht worden,” zegt de woordvoerster. Er wordt ook een zogeheten 3D-scan gemaakt van het gebied, aldus de politie.

Er staan veel omstanders, een deel van hen reageert emotioneel op de gebeurtenissen.