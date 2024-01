PVV steunt extra stikstofmiljarden ‘niet nu’

De PVV wil de 3 miljard euro die het kabinet wil vrijmaken voor de stikstofaanpak “niet nu” steunen. Maar dat betekent ook “niet nooit”, zegt Tweede Kamerlid Jeanet Nijhof-Leeuw woensdag in een debat over de landbouwbegroting. “Als ik bij mijn hond voer in de bak doe en ‘niet nu’ zeg, dan weet hij dat het niet lang duurt voordat hij mag eten.”

Het kabinet wil de landbouwbegroting uitbreiden, onder meer met 1,45 miljard euro voor de vrijwillige uitkoopregeling voor boeren en 1,3 miljard voor de Provinciale Plannen Landelijk Gebied. Thom van Campen (VVD) zei dat hij een “positieve grondhouding” heeft over de voorstellen, en dat hij stappen steunt die de uitstoot van ammoniak terugdringen, maar gaf geen concreet ja of nee tegen het gevraagde geld.

Ook Caroline van der Plas (BBB) wilde nog geen duidelijkheid geven over het standpunt van haar fractie. “We bekijken dit goed en zorgvuldig.” NSC is hierover nog niet aan het woord geweest.

Een week eerder tijdens het debat over de zorgbegroting lieten de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB ook terughoudendheid zien over grote, nieuwe uitgaven. PVV steunde het afschaffen van het eigen risico in de zorg vooralsnog niet, ook al is de partij daar fel voorstander van.