PVV vindt huurverhoging in sociale sector te hoog, wil matiging

De beoogde maximale huurverhoging dit jaar van 5,8 procent in de sociale huursector is te hoog, vindt de PVV. Mensen met een kleine portemonnee houden al minder geld over voor bijvoorbeeld boodschappen vanwege de hoge inflatie. Tweede Kamerlid Barry Madlener van die partij oppert die verhoging te verlagen of mogelijk geen verhoging door te voeren. Hij wil de gevolgen van zo’n mogelijke matiging zien, zo vroeg hij in een debat aan demissionair woonminister Hugo de Jonge.

De uitspraken van Madlener leidden tot verbazing bij de SP en GroenLinks-PvdA, die al tijden pleiten voor een verlaging van huren in de sociale en de vrije sector. SP-fractieleider Jimmy Dijk vroeg zich af waarom de PVV zou wachten op een demissionaire minister terwijl de partij “nu zelf kan kiezen”. De partij van Wilders zit aan de onderhandelingstafel met VVD, NSC en BBB en kan dit onderwerp volgens hem juist nu naar zich toehalen. “Doe dat”, zei Dijk.

Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA vond “het hele betoog een beetje gek. Ik hoor de PVV allemaal dingen zeggen die ik nog nooit van de PVV heb gehoord”. Hij wees erop dat de partij van Geert Wilders in december nog tegen een motie had gestemd om huurverhogingen tegen te gaan. De Hoop riep de PVV op om snel de Wet betaalbare huur te behandelen zodra de minister die naar de Tweede Kamer stuurt. “Dan kunnen we voorkomen dat er een huurverhoging komt. We kunnen zelfs voor 300.000 sociale huurwoningen ervoor zorgen dat de huur gemiddeld met bijna 200 euro per maand omlaag zal gaan.”

Madlener zei juist te twijfelen over deze wet, omdat die er ook toe kan leiden dat het effect ervan negatief uitpakt voor het aanbod van huurwoningen. Hij wees er onder meer op dat particuliere beleggers of woningeigenaren juist van hun (tweede) woning af willen, zodat er nog minder huurwoningen overblijven. Veel mensen willen juist tijdelijk een huurwoning, zei de PVV’er.