Sterrenkok Nick Bril had 1,67 promille in bloed bij ongeval

De Nederlandse sterrenkok Nick Bril had 1,67 promille alcohol in zijn bloed toen hij begin deze maand in Antwerpen een medewerker aanreed. Het promillage komt overeen met minstens acht glazen alcohol. Rijden vanaf 0,5 promille alcohol in het bloed is strafbaar, benadrukken Vlaamse media.

Het ongeval was bij het sterrenrestaurant van Bril in Antwerpen, The Jane. De chef-kok vertrok er na een feestje en reed een stagiair aan toen hij de parkeerplaats verliet. Het slachtoffer lag al op de grond, en ligt nog steeds in het ziekenhuis.