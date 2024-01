Strafzaak Bretly D. over moord Rotterdamse psychiater begint

Het strafproces over de moord op de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven in Rotterdam begint woensdag met een inleidende zitting. De verdachte, de 24-jarige Bretly D., wordt ook aangeklaagd voor een poging tot doodslag in Zutphen. Hij wist in oktober vorig jaar dagenlang uit de handen van de politie te blijven, die een klopjacht op hem had geopend.

Na een korte brand trof de brandweer op 13 oktober de 60-jarige Van Griensven zwaargewond aan in zijn woning aan het Handelsplein in Rotterdam. De man bleek te zijn neergeschoten en overleed ter plaatse. Justitie gaat uit van moord.

In de nacht van 20 op 21 oktober stak D. een 32-jarige man in een woning aan de Van Hallstraat in Zutphen in diens been. Ook zou D. hebben geprobeerd de man te wurgen. Het slachtoffer zou in een wurggreep zijn genomen waarbij met kracht zijn keel is dichtgeknepen, luidt de aanklacht. Het slachtoffer beseft volgens zijn advocaat “dat hij van geluk mag spreken dat hij het heeft overleefd”. “De impact van de gebeurtenissen op mijn cliënt is heel groot.”

Na dit incident in Zutphen publiceerde de politie nog dezelfde dag een foto en de volledige naam van de 24-jarige D. Hij werd beschouwd als vuurwapengevaarlijk. Tijdens de zoektocht kreeg de politie honderden tips. D. werd woensdagochtend 25 oktober gearresteerd bij een hotel aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam.

In de rechtbank Rotterdam licht de officier van justitie woensdagochtend de stand van het onderzoek toe en komt ook de advocaat van D. aan het woord.