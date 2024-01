Verzekeraar moet behandeling in VS van 11-jarige Geuko vergoeden

Verzekeraar ASR moet van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de brug komen voor de behandeling in de VS van de 11-jarige jongen Geuko uit Winschoten, die sinds 2016 lijdt aan Acute Flaccid Myelitis (AFM). Dat is een verlammende ziekte waardoor hij totaal afhankelijk van een rolstoel en beademing is geworden.

Zijn ouders wilden hem al langer in de Verenigde Staten laten behandelen, zodat hij in elk geval minder aan de beademing hoeft en ook weer wat in beweging kan komen. De verzekeraar, die al wel een gedeeltelijke tegemoetkoming wilde verstrekken, vergoedde die Amerikaanse aanpak echter bij lange na niet volledig omdat die niet aan bepaalde criteria en aan de Zorgverzekeringswet zou voldoen. Het probleem was dat de effectiviteit van de behandeling in Baltimore onvoldoende zou zijn aangetoond.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden “gebiedt” ASR nu echter “om tot goedkeuring en vergoeding van de voor appellant aangevraagde behandeling in de Verenigde Staten over te gaan”, staat in de woensdag openbaar geworden uitspraak. Het hof is namelijk tot het oordeel gekomen dat “voldoende aannemelijk is” dat de behandeling “voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk”.

Van een eerdere behandeling in Amerika, betaald uit een publieke inzameling, knapte het kind al tijdelijk op. ASR wilde “uit coulance” wel 100.000 euro ter beschikking stellen, maar volgens vader Gert Jan is er zeker 350.000 euro nodig, onder meer voor verpleegkundige hulp tijdens de vlucht. De verheugde vader zei woensdag tegen het ANP nog deze middag contact te zullen hebben met het Kennedy Krieger Institute in Baltimore.