Zuid-Holland wil ‘enorme asielopgave’ zo goed mogelijk invullen

Een enorme opgave, zo noemt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning Jaap Smit de opdracht voor zijn provincie wat betreft de opvang van asielzoekers. Zuid-Holland moet 19.776 opvangplaatsen regelen, het meeste van alle provincies. Dat zijn er wel minder dan in de verdeling van vorig jaar, toen Zuid-Holland voor bijna 27.000 van de 96.000 te realiseren opvangplekken moest zorgen.

“De spreidingswet geeft duidelijke taken aan gemeenten, provincies, COA en Rijk. Dat is van belang om de opvang van asielzoekers goed te regelen”, aldus Smit in een schriftelijke reactie op de verdeling die demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) woensdagochtend naar buiten bracht. “Voor Zuid-Holland gaat het nu om 19.776 opvangplaatsen, een enorme opgave. De inzet bij de huisvesting van statushouders, arbeidsmigranten en vluchtelingen uit Oekraïne laat zien dat in Zuid-Holland taken zo goed mogelijk worden ingevuld. Dat zal ook de inzet zijn bij de uitvoering van de spreidingswet.”

De meest bevolkte provincie van Nederland (3,8 miljoen inwoners) heeft nu slechts zo’n 2000 langdurige opvangplekken en ruim 6000 via noodopvang. Zuid-Holland voldoet grotendeels wel aan de taakstelling wat betreft de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (bijna 14.000).

Smit heeft herhaaldelijk gezegd dat hij de opdracht voor zijn provincie “enorm” vindt. Hij stelde vorig jaar voor om eerst maar eens toe te werken naar 10.000 opvangplaatsen. Nu moet Zuid-Holland voor 1 november laten weten hoe het bijna 20.000 plekken in de gemeenten gaat realiseren. Smit leidt aan de provinciale regietafel de gesprekken daarover.

“We hebben acht maanden de tijd om op provinciaal niveau plannen te maken hoe we aan onze opgave gaan voldoen”, zei de commissaris van de Koning recentelijk. “Ik vraag aan iedere gemeente: welke bijdrage kan je leveren? Als een gemeente het gewoon vertikt en niet wil, dan kan de staatssecretaris uiteindelijk zeggen: ik geef je gewoon de opdracht.”