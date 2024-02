Amsterdam wil uitbreiding door inbreiding

Om de groei van de stad bij te benen, wil Amsterdam 20.000 extra woningen gaan bouwen in bestaande woonwijken buiten de Ring A10. Deze zogeheten verdichting, ook wel inbreiding genoemd, moet gaan plaatsvinden rond het Buikslotermeerplein, het Osdorpplein, de ArenApoort en op de Zuidas. Wethouder Reinier van Dantzig (woningbouw, ruimtelijke ordening) maakt dit plan donderdag bekend.

De wijken Nieuw-West, Noord en Zuidoost worden volgens hem op deze manier ontwikkeld tot “echte stadskernen, buiten de binnenstad”. Het zijn nu veelal buurten met sociale uitdagingen, onderhoudsopgaven en relatief weinig voorzieningen. Door daar duizenden nieuwe woningen in te passen, snijdt het mes aan twee kanten, zegt Van Dantzig. “Met dit plan kiezen we voor een nieuwe manier van stadsontwikkeling. We investeren via woningbouw in wijken die het echt nodig hebben. Zo kunnen we én woningen bouwen én investeren in de voorzieningen van buurten. Door te verdichten behouden we ruimte voor bedrijvigheid en groen in de stad.”

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het plan. Ook de Amsterdammers kunnen erover meedenken.

Amsterdam is de afgelopen jaren gegroeid door woningbouw op voormalige bedrijventerreinen (Haven-Stad) en het maken van geheel nieuwe woonwijken zoals IJburg en Zeeburgereiland. Dat levert de komende jaren 70.000 woningen op, maar de ambitie is om voor 2035 te komen tot 90.000.