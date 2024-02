BNNVARA: omroep kreeg ernstigere meldingen over Van Nieuwkerk

BNNVARA heeft meldingen gekregen dat Matthijs van Nieuwkerk zich niet alleen verbaal liet gelden, maar dat de presentator zich ook schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel of fysiek grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt omroepbaas Suzanne Kunzeler in een interview in de Volkskrant. Van Nieuwkerk herkent zich niet in de beschuldigingen.

Van Nieuwkerk zou in zijn tijd als presentator van De Wereld Draait Door een medewerker bij de keel hebben gegrepen en tegen de muur hebben gedrukt. Kunzeler zegt over het incident te hebben gehoord, maar zegt dat ze er verder geen details over kan geven “uit respect voor de betrokken medewerker”.

De presentator zou daarnaast ongepaste relaties met medewerkers hebben gehad. De krant meldt op basis van documenten dat een vrouw 20.000 euro zou hebben gekregen bij haar vertrek omdat er een onwerkbare situatie was ontstaan toen de affaire met Van Nieuwkerk was gestrand.

“Dit is destijds gewogen als een gelijkwaardige relatie met wederzijdse instemming”, zegt Kunzeler daarover. “De vrouw in kwestie wilde na het stoppen van de relatie niet langer bij BNNVARA werken, en daarom is besloten haar dienstverband te beëindigen.” Dat deze vrouw ook geld meekreeg, is niet ongebruikelijk, vervolgt Kunzeler. Ze kreeg “een aantal maandsalarissen” mee “vanwege haar lange duur van dienst en het abrupte einde”.

Kunzeler plaatst de ongepaste relatie onder de noemer seksueel overschrijdend gedrag en zegt nu dat Van Nieuwkerk erop aangesproken had moeten worden, omdat er sprake was van een “ongelijke machtsverhouding”. “Dat is niet gebeurd en dat is spijtig, temeer omdat het grote gevolgen heeft gehad voor de vrouw in kwestie”, stelt ze.

Van Nieuwkerk zegt tegen de Volkskrant dat hij de incidenten die Kunzeler beschrijft niet herkent en benadrukt dat de Commissie-Van Rijn dit ook niet heeft vastgesteld, doelend op het donderdag gepubliceerde rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. “Ik heb mij niet schuldig gemaakt aan seksueel of fysiek grensoverschrijdend gedrag”, zegt hij. “Om vandaag van mijn oud-werkgever deze beschuldigingen te lezen, is werkelijk verbijsterend. Kunzeler bewijst zich hiermee een zeer onbetrouwbare (oud-)werkgever.”