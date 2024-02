Broer vermiste waakt dag en nacht bij plek explosie Rotterdam

Op de plaats in Rotterdam-Zuid waar maandagavond een zware explosie en een felle brand was, is de hele nacht gewerkt aan de afbraak van het zwaar gehavende bouw. Een man, van wie de 33-jarige broer nog vermist is, is voortdurend aanwezig. “Het is heel moeilijk”, vertelt hij aan een verslaggeefster van het ANP.

Hij begrijpt wel dat woensdag familieleden op eigen houtje zijn gaan zoeken naar de vermiste en hem ook vonden. “Ik voel me machteloos, had zelf ook wel over dat hek willen klimmen”, zegt hij. Hij weet waar het lichaam van zijn broer ongeveer moet liggen. Zijn broer werkte in een van de garages, net als de andere vermiste.

De broer is, net als anderen die op zoek zijn naar een vermiste, bang dat er alleen maar meer puin op zijn broer terechtkomt. Hij snapt niet dat het zo langzaam gaat. “Maar wat kan je doen”, zegt hij bij herhaling hardop.

In de vroege donderdagochtend komen er meer mensen naar de Schammenkamp. Een groepje vrouwen huilt. De broer loopt richting de vrouwen om ze te steunen.