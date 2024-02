Complotdenker Huig Plug opgepakt voor doxing

De bekende complotdenker Huig Plug (55) uit Katwijk is opgepakt. Dat zegt zijn neef op Facebook, die eraan toevoegt dat bij een huiszoeking een computer is meegenomen. De politie bevestigt de arrestatie niet met naam en toenaam, maar meldt wel in een persbericht dat een 55-jarige inwoner van Katwijk samen met een 54-jarige vrouw uit Uithoorn is aangehouden voor doxing.

Doxing is het opzettelijk delen van persoonsgegevens, in dit geval van een medewerker van het Openbaar Ministerie in Den Haag.

De hoofdofficier van justitie van het OM in Den Haag heeft aangifte gedaan. De politie verdenkt de verdachten ervan online persoonsgegevens van de OM-medewerker verspreid te hebben. Een van de verdachten riep volgens de politie op om informatie over deze medewerker aan te leveren. Na onderzoek konden de twee verdachten worden aangehouden. De Katwijker is woensdagavond opgepakt in Den Haag. De vrouw is donderdag aangehouden in een woning in Uithoorn.

Sinds 1 januari is doxing strafbaar. Daders riskeren hiervoor een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro. Doxing is vaak gericht tegen bijvoorbeeld journalisten, politici, rechters, politieagenten of hulpverleners. Bij deze beroepsgroepen wordt de strafmaat met een derde verhoogd.

De rechtbank in Breda veroordeelde Plug in december voor stalking, opruiing en smaad. De Katwijker beschuldigde slachtoffers op sociale media van kindermisbruik en kindermoord. De rechtbank legde hem negen maanden cel op, waarvan vijf voorwaardelijk.