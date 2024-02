De NPO mag van Mariëtte Hamer niet meer wegkijken van wangedrag

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) mag na het zeer kritische rapport dat donderdag is gepubliceerd niet meer wegkijken van grensoverschrijdend gedrag, vindt Mariëtte Hamer. De Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld stelt dat in Hilversum onvoldoende verantwoordelijkheid is genomen voor een sociaal veilige werkomgeving.

“Er komt een beeld naar voren van vele grensoverschrijdende gedragingen, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag”, zegt Hamer. “De opvolging van signalen en meldingen bleef uit, dat heeft tot veel schade geleid.” De regeringscommissaris was als adviseur betrokken bij het onderzoek van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) van Martin van Rijn.

Ze vindt het belangrijk dat de onderliggende oorzaken van misstanden bij De Wereld Draait Door en Studio Sport zijn uitgediept, omdat de publieke omroep in Nederland “een belangrijke voorbeeldfunctie” heeft. “Het is het allerbelangrijkst voor alle mensen die het hebben ondergaan, die zich gemeld hebben en hopelijk vandaag erkenning voelen dat er naar hen geluisterd is.”

De omroepen moeten van Hamer hard aan de slag. De eerste stap is wat haar betreft dat ze in kaart brengen hoe de omgangscultuur is, of de regels die ze hebben wel voldoen en hoe wordt omgegaan met meldingen. Vervolgens moeten ze van de regeringscommissaris afspreken hoe ze met elkaar omgaan. “Want daar gaat het uiteindelijk om.”

Politiek Den Haag heeft hier ook een rol te spelen, vindt Hamer. Politici moeten volgens haar duidelijk in Hilversum laten weten dat dit een belangrijk probleem is. Verder kunnen ze helpen door actieplannen op te stellen met heldere afspraken.