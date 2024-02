Op de Segbroeklaan in Den Haag, in het stadsdeel Segbroek, is donderdagochtend een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangereden door een auto. De bestuurder daarvan is aangehouden. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Rode Kruislaan.

De politie kan nog niets zeggen over de toedracht en de identiteit van de betrokkenen.