Gevonden lichaam Rotterdam is van 22-jarige man

Het lichaam dat donderdagavond onder het puin vandaan is gehaald bij het door een explosie getroffen gebouw aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid, is van een 22-jarige man. Dat meldt de politie.

De familie van het slachtoffer heeft kort afscheid kunnen nemen, waarna het lichaam is meegenomen voor verder onderzoek. De politie wenst de nabestaanden “heel veel sterkte met dit verlies”.

De zoektocht naar de derde vermiste persoon wordt rond 22.00 uur hervat en gaat door “tot ook hij is gevonden”, aldus de politie. Een verslaggeefster van het ANP ziet dat er nog zo’n vijftig mensen staan te wachten bij het hek voor het verwoeste pand.

Het pand werd maandag getroffen door een zware explosie, gevolgd door een felle brand. In totaal raakten drie mensen vermist na de explosie. Woensdag werd het lichaam van een van hen al gevonden.