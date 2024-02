Gommers, Ficq en Kamerleden bij 200e protestactie tegen Chemours

Voor de tweehonderdste keer strooien actievoerders zaterdagochtend met PFAS vervuilde grond uit voor de poort van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Intensivist Diederik Gommers, advocate Bénédicte Ficq en enkele leden van de Tweede Kamer zijn volgens de organisatoren aanwezig bij dat ‘jubileum’. De actievoerders zeggen dat ze met hun wekelijkse actie doorgaan tot Chemours geen stoffen meer uitstoot die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

“We stoppen pas als ons doel is bereikt. En dat is ‘nul uit de pijp’ of dat Chemours helemaal stopt”, zegt Kees van der Hel, een van de leiders van de groep. Omwonenden van de fabriek voeren al jaren actie. Vorig jaar dienden ze met hulp van Ficq een massa-aangifte in tegen alle leidinggevenden van Chemours en voorloper DuPont. Het Openbaar Ministerie startte daarna een strafrechtelijk onderzoek. Ic-arts Gommers, die in een dorp nabij Dordrecht woont, behoort tot de ruim 4000 mensen die aangifte hebben gedaan.

De actievoerders willen gezamenlijk ook een financiële claim indienen zodra de rechtszaak is afgerond die de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben aangespannen. De vier gemeenten houden Chemours verantwoordelijk voor de schade die is ontstaan door de PFAS-uitstoot.

Inwoners van Sliedrecht, dat tegenover Chemours aan de andere kant van de rivier Beneden-Merwede ligt, begonnen in maart 2018 met hun actie. Ze legen voor de toegangspoort van de fabriek wekelijks emmers met grond en gieten daar water overheen. Zowel in de grond, afkomstig van een bouwplaats, als in het kraanwater zitten volgens de actievoerders schadelijke stoffen. In de coronatijd lag het protest een tijdje stil.

Chemours staat de ‘emmertjesactie’ voor de poort toe. “Als we weg zijn, gooien ze de grond keurig in het plantsoen. Ja, dát ruimt Chemours wel zelf op”, aldus Van der Hel. Vorige week ging de groep naar Brussel, om bij het Europees Parlement te pleiten voor een Europees PFAS-verbod. “Het gaat allemaal stroperig langzaam”, zegt actievoerder Joop Keesmaat. “Maar we vechten door.”