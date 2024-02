Gräper geschrokken van ‘aard en intensiteit’ wantoestanden NPO

Demissionair staatssecretaris Fleur Gräper (Cultuur en Media) is geschrokken van de “aard, omvang en intensiteit” van het grensoverschrijdend gedrag bij de NPO. Ze vindt het “echt van moed getuigen dat die melders zich gemeld hebben, zodat we ook inderdaad dat beeld hebben.”

Als eerste zijn nu de werkgevers aan zet “om ervoor te zorgen dat ze een veilige werkplek voor iedereen in de wereld zullen hebben.” Dat zei Gräper in reactie op het donderdag gepresenteerde onderzoek van de Commissie-Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Drie op de vier medewerkers die zijn ondervraagd door de Commissie-Van Rijn hebben te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag of zijn hier getuige van geweest. “Dat maakt ook dat het van een dusdanige omvang is dat je bijna niet kunt voorstellen hoe dat geweest is, in ieder geval ik niet. En dat heeft mij zeer geraakt”, zegt de bewindsvrouw.

De staatssecretaris wil de NPO en de omroepen even de tijd geven om het rapport te lezen, maar vindt dat haast geboden is om de problematiek aan te pakken. “Ik verwacht dat ze binnen nu en twee weken bij mij duidelijkheid geven over hoe ze het doen.”

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft volgens de staatssecretaris geen meldingen ontvangen “die ons deden vermoeden van de omvang van de problematiek zoals we die vandaag gezien hebben.” Ze vindt ook niet dat het ministerie de eerste plek is waar dit soort meldingen binnen moeten komen en dat de eerste verantwoordelijkheid bij de omroepwereld ligt. Na verhalen in de media over misstanden bij De Wereld Draait Door en Studio Sport zijn wel gesprekken gevoerd tussen het ministerie en betrokkenen.