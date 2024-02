Kamerleden reageren geschokt op rapport over wangedrag bij NPO

Kamerleden reageren geschokt op het rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). “Als zoveel medewerkers hiermee te maken hebben, kun je niet meer spreken van incidenten, maar wel van een structureel probleem binnen de werkcultuur”, zegt Mikal Tseggai van GroenLinks-PvdA. Ook parlementariërs van D66 en CDA zijn geschrokken van de bevindingen van de Commissie-Van Rijn.

“Signalen zijn binnen de NPO te lang genegeerd”, vindt Joost Sneller van D66. “Dit rapport moet voor de NPO aanleiding zijn om aan de slag te blijven met veiligheid op de werkvloer.”

Harmen Krul van het CDA zegt dat hij is geschrokken van de “omvang en schaal”. Hij wil het rapport nog goed bestuderen, maar stelt in elk geval vast dat hier sprake is van een structureel probleem.