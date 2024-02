Nacht bij plek explosie Rotterdam rustig verlopen

De nacht bij het wooncomplex aan de Schammenkamp in Rotterdam, waar maandagavond een explosie plaatsvond, is rustig verlopen. Dat meldt de politie. Woensdagavond werd de ME ingezet omdat het onrustig was. De politie hield toen twee mannen aan omdat zij langs of over hekken probeerden te klimmen waarmee het gebied is afgezet.

Er is donderdagochtend veel politie op de been bij het getroffen pand in de wijk Charlois.

De sloopwerkzaamheden gingen in de nacht verder, nadat ze woensdagavond werden stilgelegd om de onrust. Het slopen moet ervoor zorgen dat de politie het gebied veilig kan betreden. Nog twee mensen worden vermist. Een derde vermiste werd woensdag geborgen nadat familieleden het lichaam hadden gevonden.