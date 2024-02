NPO-baas Leeflang: vertrouwen bij publieke omroepen moet groeien

Het vertrouwen bij de individuele publieke omroepen en de NPO moet groeien. Dat stelde NPO-baas Frederieke Leeflang donderdag na de presentatie van het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) over grensoverschrijdend gedrag bij de omroepen.

Volgens de commissie hebben 1484 medewerkers aangeven dat ze tussen mei 2022 en mei 2023 te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag, als doelwit of getuige. “Dat vertrouwen moet weer groeien”, zegt Leeflang over de mensen die zijn getroffen. “Dat is iets wat je met elkaar doet. Natuurlijk gaat het om de top, maar het gaat ook om de hele werkvloer”, benadrukt Leeflang. “Wat gebeurt er onderling, hoe verhouden organisaties zich tot elkaar: dit is echt een gezamenlijk vraagstuk.”

De NPO en de individuele omroepen gaan aan de slag met nazorg voor slachtoffers. “Dat is buitengewoon belangrijk”, zegt Leeflang daarover. Of er binnen de NPO ook mensen moeten vertrekken door dit rapport, kan en wil ze niet zeggen. “Daar ga ik mij nu niet over uitlaten, dat is niet aan mij. Ik ben niet de werkgever van heel veel medewerkers. Ik kan daar geen invloed op uitoefenen en dat wil ik ook niet.”

Het begeleiden van presentatoren, een van de adviezen van de commissie-Van Rijn, ligt ook bij de individuele omroepen. Wel vindt Leeflang het belangrijk dat de NPO en de omroepen samen vaststellen wat de manier is waarop je met elkaar hoort te werken. “Je hebt natuurlijk wel een eenduidige visie over gewenst gedrag.”