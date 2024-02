OM eist 24 jaar cel voor moord op Silvana Heber

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 24 jaar cel geëist tegen ex-vriend Marlon B. (42) van de dood gevonden Silvana Heber (36) uit het Noord-Brabantse Hoogeloon. Hij wordt beschuldigd van een bewust voorbereide moord en het begraven van het lijk.

Heber verdween op 19 november 2022, waarna de familie alarm sloeg. De moeder van twee kinderen woonde samen met B. in zijn woning en zou gaan verhuizen naar een andere woning in het dorp. Drie dagen na de vermissing werd haar lichaam gevonden in het bosgebied Half Mijl tussen Vessem en Veldhoven. Ze bleek gewurgd te zijn, vermoedelijk in bed.

Na het wegmaken van het lichaam, is B. volgens het OM in de woning bezig geweest met het uitwissen van sporen. Op zijn spijkerbroek en in zijn auto zat nog bloed van zijn ex. Het graf waarin zij werd gevonden moet zijn voorbereid, stelt het OM. Dat was namelijk erg diep en had B. onmogelijk kunnen graven in de twintig minuten die hij op 19 november bij Half Mijl was. Uit de gps van zijn auto bleek ook dat hij in de weken voor de moord al meermaals naar de afgelegen plek reed, voor het lijk daar gevonden werd. De verdachte zei dat hij er vaak ging wandelen.

B. beweerde in de rechtbank in Den Bosch dat hij niets voorbereid heeft, maar ontkende niet dat hij haar gedood heeft: “Ik moet het gedaan hebben, maar ik kan het me niet herinneren.” ​​Deskundigen hebben sterk het idee dat B. doet alsof hij geheugenverlies heeft. “Verdachte weet dondersgoed wat hij heeft gedaan, maar kiest ervoor om er niet voor uit te komen”, aldus het OM.

Nabestaanden hadden gehoopt tijdens de zitting toch wat antwoorden te krijgen. “Echt, heb jij enig idee wat je allemaal hebt veroorzaakt?”, vroeg Hebers moeder aan B. “En dat allemaal omdat je het niet kon verkroppen dat Silvana bij je weg wilde.”

Heber zocht eerder een wijkagent op, omdat ze zou gaan verhuizen en zich zorgen maakte over de reactie van B. Uit verhoren blijkt dat ze tegen anderen vertelde dat hij narcistisch was, losse handjes had en dat ze bang voor hem was. Volgens de verdachte waren er geen problemen. “We gingen uit elkaar, maar dat was niet rampzalig. We hadden er allebei vrede mee.”

De verdediging vindt dat B. vrijgesproken moet worden van moord en dat er sprake is van doodslag, zonder vooropgezet plan. “Er is wel iets gebeurd, maar niet voorbedacht. zei de advocaat.

De uitspraak is op 15 februari.