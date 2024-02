OM eist 8 jaar in coldcase verkrachtingen Schiedam en Vlaardingen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Rotterdam acht jaar cel geëist tegen de 53-jarige Marcel B. uit Schiedam, in een coldcase waarin twee jonge meisjes ruim dertien jaar geleden slachtoffer werden van verkrachting en een derde meisje daar op het nippertje aan wist te ontsnappen. B. ontkent alle beschuldigingen. Het voornaamste bewijs tegen hem bestaat uit een DNA-match.

B. zou in augustus 2010 een 15-jarig meisje hebben verkracht in de kelderbox van de flat in Schiedam waar zij woonde. Onder bedreiging van een mes dwong hij het slachtoffer tot tal van seksuele handelingen. Op 20 september van dat jaar zou B. hebben toegeslagen in een kelderbox in Vlaardingen. Toen was een meisje van 13 het slachtoffer. Diezelfde middag wist een 15-jarig meisje net op tijd te ontkomen uit een kelderbox elders in Vlaardingen, waarin B. haar gevolgd zou zijn.

Een coldcaseteam blies het onderzoek in 2020 nieuw leven in. Dankzij een grootschalig DNA-onderzoek kwam B. definitief als verdachte in beeld. Zijn DNA kwam overeen met sporen in de twee verkrachtingszaken. Het meest opmerkelijke opsporingsmiddel in het onderzoek was de publiekelijke verspreiding van een hologram, gemaakt op basis van het signalement van de dader. Dit leverde honderden tips op.

Op 16 januari vorig jaar hield de politie B. aan. Sindsdien zit hij in voorarrest.